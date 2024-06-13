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Представителя посольства Армении вызвали в МИД Беларуси за недружественные высказывания армянского руководства в адрес нашей страны
Сегодня в МИД Беларуси был вызван представитель посольства Армении в Минске. Предмет разговора - недружественные высказывания армянского руководства в адрес нашей страны. Демарш премьера Пашиняна произошел на фоне массовых антиправительственных протестов в Армении.
Мы все видим, насколько сложная внутриполитическая ситуация складывается сегодня в Армении, как стремительно обостряется противостояние внутри страны. И у разных людей, конечно, разная резистентность к серьезным эмоциональным нагрузкам. Это мы можем понять. Но мы не понимаем, причем здесь Беларусь. Представитель посольства Армении сегодня вызван в МИД, чтобы попытаться разъяснить нам этот вопрос. Учитывая развитие ситуации, наш посол из Еревана в ближайшее время также прибудет в Минск.
Также Анатолий Глаз отметил, что если кто-то решил отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага, то это весьма недальновидная политика.
"Важно понимать, что с Арменией нас связывают давние близкие, дружеские отношения и общая история, а на сегодняшний день еще и взаимовыгодная торговля, а также тесные деловые контакты", - сказал пресс-секретарь МИД Беларуси.
Минск подчеркивает, что не собирается ухудшать отношения с Арменией.
Мы никогда не делали ничего во вред нашим друзьям, не вмешиваемся во внутренние дела, уважаем армянский народ и искренне желаем ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей, подчеркнули в МИД Беларуси.
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