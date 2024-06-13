Представителя посольства Армении вызвали в МИД Беларуси за недружественные высказывания армянского руководства в адрес нашей страны

Мы все видим, насколько сложная внутриполитическая ситуация складывается сегодня в Армении, как стремительно обостряется противостояние внутри страны. И у разных людей, конечно, разная резистентность к серьезным эмоциональным нагрузкам. Это мы можем понять. Но мы не понимаем, причем здесь Беларусь. Представитель посольства Армении сегодня вызван в МИД, чтобы попытаться разъяснить нам этот вопрос. Учитывая развитие ситуации, наш посол из Еревана в ближайшее время также прибудет в Минск.

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси