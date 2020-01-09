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Предварительная причина авиакатастрофы в Иране - перегрев двигателя
В Украине и в Иране сегодня день траура по погибшим в крушении самолета в Тегеране. Приспущены флаги. Отменены все развлекательные мероприятия.
Спецслужбы Канады называют предварительную причину авиакатастрофы - перегрев двигателя. Об этом сообщает агентство Рейтер. Специальную группу из Украины направили для участия в расследовании причин авиакатастрофы, которая случилась накануне.
В Иране приступают к расшифровке черных ящиков. Опубликованы имена погибших. В этом списке 167 пассажиров - это граждане семи стран. Погибли 9 членов экипажа. Боинг 737 компании "Международные авиалинии Украины" летел в среду утром в Киев из Тегерана. Уже через 2 минуты после вылета борт перестал выходить на связь.
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