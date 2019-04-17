Предварительная причина пожара в соборе Парижской Богоматери - неисправная электропроводка

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери, по предварительным данным, могла стать неисправная электропроводка. Об этом говорят работающие на месте возгорания криминалисты. По сведениям издания "Паризьен", очаг возгорания находился у основания шпиля. Речи об умышленном поджоге нет. В результате пожара, который начался вечером в минувший понедельник, обрушился шпиль и деревянная крыша здания. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал полностью восстановить католический храм за пять лет.