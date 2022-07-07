Предвыборная акция американского демократа стала вирусной в интернете

Неоценимые навыки сената США. Предвыборная акция американского демократа от штата Род-Айленд завирусилась в Сети. Чтобы привлечь электорат, Тиара Мак решила оголиться: призывала голосовать за себя на предстоящих выборах в бикини.

"Испанский стыд", "Неужели это те политические лидеры, на которых наши молодые люди должны равняться", "Психическое здоровье - огромная проблема в Демократической партии" - такие комментарии можно найти под резонансным роликом. Тиара Мак стала героем множества мемов в соцсетях. Интернет-пользователи шутят о появлении нового национального символа у США.