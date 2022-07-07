3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Предвыборная акция американского демократа стала вирусной в интернете
Неоценимые навыки сената США. Предвыборная акция американского демократа от штата Род-Айленд завирусилась в Сети. Чтобы привлечь электорат, Тиара Мак решила оголиться: призывала голосовать за себя на предстоящих выборах в бикини.
Новый национальный символ США
"Испанский стыд", "Неужели это те политические лидеры, на которых наши молодые люди должны равняться", "Психическое здоровье - огромная проблема в Демократической партии" - такие комментарии можно найти под резонансным роликом. Тиара Мак стала героем множества мемов в соцсетях. Интернет-пользователи шутят о появлении нового национального символа у США.
Восходящая звезда демократической партии США
Высмеяли женщину - и в местных СМИ. Ведущий телеканала Фокс Ньюс - не без иронии - назвал Тиару Мак - восходящей звездой Демократической партии.
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов