Предвыборная гонка в США обнажает скелеты в шкафу

На том берегу океана тем временем разворачивается новое реалити-шоу с уже кринжовыми персонажами под названием "Предвыборная Америка - 2". Страсти нешуточные. Казалось бы, первая серия получилась весьма интересная, судите сами: и мертвые души были, и Капитолий брали, и по тюрьмам политзаключенных тысячи сидят. Но Голливуд из Белого дома никуда не делся. Американские президентские выборы чем дальше, тем менее отличаются от американских фильмов - кампания заставляет зрителя испытывать самые сильные переживания уже несколько недель, и накал все еще продолжает расти. Стрельба по кандидату Трампу, прятание Байдена в шкафу для скелетов - это новая реальность.

На этой неделе были даны ответы на несколько самых животрепещущих вопросов - жив ли Джо, добровольно ли он вышел из предвыборной гонки, кто его заменит? Зато возникло много новых вопросов: а Байдена ли публике показывают? Кто за него принимает решения, которые он считает собственными? Кто вообще управляет Соединенными Штатами? Что там случится дальше - время покажет, но скучно зрителям точно не будет. Анализ Олега Романова.

После того, как Байден вышел из предвыборной гонки, едва ли не самым любопытным было - а как он это аргументирует? Вопрос не праздный: его кандидатуру одобряли на региональных праймериз, а, значит, он, вроде как, выступал демократически избранным кандидатом от Демократической партии. Кто бы его ни сменил, он, или, как выяснилось, она, станет заурядным аппаратным назначенцем. Да Байден и сам не скрывал, что полагает себя избранником Божиим, которого единственно Господь и может сместить.

Если бы Господь Всемогущий снизошел и сказал: "Джо, убирайся из гонки", я бы так и сделал. Но Господь не сойдет с небес. Джо Байден, президент США

У многих американцев, кстати, возникла уверенность, что Байден предстал перед Господом - в прошлые выходные поставили на ноги лучших врачей страны и всю профессуру Университета Джона Хопкинса.

Секретная служба США сообщила полиции Лас-Вегаса, что возникла чрезвычайная ситуация с Джо Байденом и что нужно перекрыть ряд улиц, чтобы президента можно было немедленно доставить в местную больницу. Судя по всему, в полицейском управлении возникли слухи, что Джо Байден умирает. Такер Карлсон, журналист (США)

К середине недели, впрочем, Байден появился на публике с Нетаньяху, а потом даже произнес речь в прямом эфире. Выяснилось, однако, что совсем не в прямом, и конспирологи теперь вновь снедаемы томительной неопределенностью: если запись сделана бог весть когда, так жив ли и здоров американский президент? Как бы то ни было, лояльная Белому дому «Нью-Йорк Пост» назвала происходящее государственным переворотом: Байден объявил о выходе из президентской гонки под колоссальным давлением, ему грозили отстранением от должности, а раз так - кто же, в конце концов, настоящий хозяин страны? В обращении президента самым важным должно было стать объяснение, ведь если кандидатура снята в связи со старческими хворями кандидата, то как же он тогда правит? Ведь не способный избираться не способен и руководить? Байден аккуратно обошел этот момент: по его словам, он просто решил, что судьбу страны должны определять молодые.

Я считаю, что мои достижения на посту президента, роль лидера всего мира, мое видение будущего Америки - дают мне право на второй срок. Но ничто не должно помешать спасению демократии, даже мои личные амбиции! Поэтому я решил, что лучше будет передать эстафету новому поколению. Это позволит объединить нацию. Знаете, иногда важен многолетний политический опыт. Но наступает порой время новых, свежих, молодых лиц. И сейчас именно такое время! Джо Байден, президент США

Молодость 59-летней Камалы Харрис, вице-президента - одно из главных, если не единственное ее достоинство. В качестве второго лица в государстве она запомнилась только своей эксцентрической жизнерадостностью

Всю свою карьеру она делала в качестве второго номера. От нее требовалось лишь компенсировать недостатки номера первого: если Байден - белый мужчина, профессиональный политикан, плоть от плоти американской элиты, то Харрис, соответственно, цветная женщина, да еще и сделавшая себя сама. В театре существует своеобразное амплуа - "штаны", так называют ничем не блещущего актера, задача которого просто присутствовать на сцене, обозначая представительного мужчину. В этих терминах Камала - "шоколадка в юбке": она политик без лица и программы, за которым не числится никаких достижений. Самый громкий ее провал - попытки урегулировать миграционный кризис: Харрис умудрилась ни разу не появиться на границе, а неконтролируемые потоки беженцев в Штаты как текли, так и продолжают течь. Трамп зовет ее злой и глупой - понятно, что это обычное предвыборное хамство, но ведь содержательно оспорить такую ругань никто и не пытается. Как и вот это:

Как только мы вернем себе Белый дом и отберем его у продажного Джо и Камалы. Я зову ее Камала-хохотушка. Видели когда-нибудь, как она смеется? Да у нее не все дома. Знаете, смех многое говорит о человеке. Она ненормальная. Больная на всю голову. Дональд Трамп, кандидат в президенты США

Некомпетентность Харрис является предметом давних шуток - вот, скажем, она чуть не десятки раз произнесла с разных трибун одну и ту же многозначительную, но совершенно бессодержательную фразу: видимо, эта находка спичрайтера так понравилась вице-президенту, что она эксплуатировала ее и продолжает эксплуатировать, не отдавая себе отчета в том, насколько двусмысленно выглядит: "То, что может произойти, свободно от того, что происходило!"

Шутники даже придумали 6-летнего спичрайтера Харрис - это солидный джентльмен в строгом костюме 6 лет от роду. Он уверенно паркуется среди огромных джипов, стремительной походкой входит в офис, где энергично набарабанивает на клавиатуре все глубокие мысли, которыми вице-президент потом делится с гражданами.