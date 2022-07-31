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Предвыборная гонка в США превратилась в забег клоунов на короткую дистанцию
Запад погружается в темные времена хаоса и недоверия. Экономические последствия от санкционного противостояния с Россией коренным образом изменяют привычный образ жизни и уровень потребления у простых граждан. Басни политиков о "путинском повышении цен" не находят поддержки в обществе. Рейтинги представителей власти падают до исторического минимума. Громкие отставки уже перестают удивлять и становятся обыденным процессом.
Все это вынуждает западных политиков эпатировать публику и делать все возможное для привлечения внимания. Показательным примером являются промежуточные выборы в США. Дело дошло до того, что действующие представители власти начали трясти ягодицами, стоя на руках. Экономическое положение американцев это определенно не улучшит, но внимание однозначно привлекает. Подробнее в рубрике "Скриншот".
Кризис доверия к представителям власти на Западе вынуждает политиков привлекать к себе внимание весьма эпатажными и креативными способами. Желающие занять кресла в кабинетах власти начали в буквальном смысле демонстрировать свою особую подвижность.
Американский сенатор Демократической партии США от штата Род-Айленд Тиара Мак призывает голосовать за нее на предстоящих выборах.
Жесткие дебаты, война компроматов и взаимные обвинения стали нормой для электоральных кампаний в Америке. Я Андрей Сыч, это рубрика "Скриншот", давайте разбираться.
Западные креаклы привлекают к себе внимание, обещая решить самые наболевшие вопросы избирателей с абортами, миграционным кризисом, экономикой и оружием.
В частности, республиканец Джерон Дэвисон, кандидат в конгрессмены от Аризоны, выпустил ролик с агитацией по оружейной повестке. Политик представляет своих оппонентов в образе расистов из Ку-клукс-клана, которые, кстати, на самом деле были частью электоральной базы Демпартии в эпоху сегрегации.
Подобный креатив в США не является новинкой, политики в прямом смысле задают перцу на протяжении нескольких избирательных кампаний. Вот, например, демократ Леви Тиллеманн, который был кандидатом от Колорадо, решил на себе продемонстрировать превосходство перцового баллончика над огнестрельным оружием.
Кандидат в губернаторы штата Джорджия Майкл Уильямс отправился в предвыборный тур в перекрашенном школьном автобусе, на задних дверях которого написано "Следуй за мной в Мехико". Уильямс назвал свой транспорт "автобусом депортации". Таким образом он пытался привлечь внимание к борьбе с нелегальной миграцией.
Демократ Дин Филлипс, претендующий на место конгрессмена от штата Миннесота, решил потроллить своего конкурента и записал ролик, в котором того не может найти даже снежный человек, намекая таким образом, что он увиливает от своих избирателей.
Демократы решили эпатажно показать, что налоговая реформа республиканцев сделала богатых еще богаче, а простым людям было отведено место "мебели". Для этого они записали ролик, в котором топ-менеджер издевательски общается с простым работником, который вынужден выполнять функции кофейного стола.
Предвыборная гонка в США всегда ассоциировалась с борьбой программ кандидатов, их личностей, компетенций в области экономики и политики. Сегодня эта культура деградировала до тверка вниз головой. Западная электоральная кампания превратилась в забег клоунов на короткую дистанцию.
Алексей Беляев, политолог:
Мы видим резкое снижение моральных планок в обществе, снижение требований к поведению. Отсутствие какой-либо самоцензуры, мы как раз видим огромное количество фриковых кандидатов, которые, к глубокому сожалению, могут оказаться потом и во власти, учитывая, что управляют такой же часто малограмотной необразованной толпой.
Самое грустное в этой ситуации заключается в том, что эти люди в итоге проходят во властные кабинеты и отвечают за принятие ключевых государственных решений в пока еще сверхдержаве. Не приходится удивляться, что вся страна с умилением наблюдает за пенсионером, который падает с велосипеда, скатывается по трапу и здоровается с вымышленными друзьями.
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