Предвыборная гонка в США превратилась в забег клоунов на короткую дистанцию

Жесткие дебаты, война компроматов и взаимные обвинения стали нормой для электоральных кампаний в Америке. Я Андрей Сыч, это рубрика "Скриншот", давайте разбираться.



Западные креаклы привлекают к себе внимание, обещая решить самые наболевшие вопросы избирателей с абортами, миграционным кризисом, экономикой и оружием.



В частности, республиканец Джерон Дэвисон, кандидат в конгрессмены от Аризоны, выпустил ролик с агитацией по оружейной повестке. Политик представляет своих оппонентов в образе расистов из Ку-клукс-клана, которые, кстати, на самом деле были частью электоральной базы Демпартии в эпоху сегрегации.



Подобный креатив в США не является новинкой, политики в прямом смысле задают перцу на протяжении нескольких избирательных кампаний. Вот, например, демократ Леви Тиллеманн, который был кандидатом от Колорадо, решил на себе продемонстрировать превосходство перцового баллончика над огнестрельным оружием.



Кандидат в губернаторы штата Джорджия Майкл Уильямс отправился в предвыборный тур в перекрашенном школьном автобусе, на задних дверях которого написано "Следуй за мной в Мехико". Уильямс назвал свой транспорт "автобусом депортации". Таким образом он пытался привлечь внимание к борьбе с нелегальной миграцией.



Демократ Дин Филлипс, претендующий на место конгрессмена от штата Миннесота, решил потроллить своего конкурента и записал ролик, в котором того не может найти даже снежный человек, намекая таким образом, что он увиливает от своих избирателей.



Демократы решили эпатажно показать, что налоговая реформа республиканцев сделала богатых еще богаче, а простым людям было отведено место "мебели". Для этого они записали ролик, в котором топ-менеджер издевательски общается с простым работником, который вынужден выполнять функции кофейного стола.



Предвыборная гонка в США всегда ассоциировалась с борьбой программ кандидатов, их личностей, компетенций в области экономики и политики. Сегодня эта культура деградировала до тверка вниз головой. Западная электоральная кампания превратилась в забег клоунов на короткую дистанцию.



Алексей Беляев, политолог:

Мы видим резкое снижение моральных планок в обществе, снижение требований к поведению. Отсутствие какой-либо самоцензуры, мы как раз видим огромное количество фриковых кандидатов, которые, к глубокому сожалению, могут оказаться потом и во власти, учитывая, что управляют такой же часто малограмотной необразованной толпой.

Самое грустное в этой ситуации заключается в том, что эти люди в итоге проходят во властные кабинеты и отвечают за принятие ключевых государственных решений в пока еще сверхдержаве. Не приходится удивляться, что вся страна с умилением наблюдает за пенсионером, который падает с велосипеда, скатывается по трапу и здоровается с вымышленными друзьями.