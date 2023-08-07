Предвыборная истерия: МИД Польши обвинил Германию в попытках сменить польское правительство

"У нас появляется все больше сигналов о том, что в ближайшие недели будут попытки заблокировать стратегические инвестиции Польши", - написал у себя в "Твиттер" замглавы внешнеполитического ведомства Павел Яблонский. Он уверен, что немецкая администрация заинтересована в том, чтобы Польша оставалась "субподрядчиком" немецкой и европейской промышленности. Он добавил, что Берлин опасается конкуренции со стороны Варшавы и использует различные предлоги для смены польского курса.