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Предвыборная кампания в Польше
Польский президент Анджей Дуда официально начал свою предвыборную кампанию. Объявление об этом он сделал в Варшаве на съезде правящей партии "Право и справедливость". Выборы президента Польши пройдут 10 мая. Партию "Гражданская платформа" на них представит вице-премьер нижней палаты парламента страны Малгожата Кидава-Блоньская. Бывший польский премьер - Дональд Туск - осенью заявил, что не будет баллотироваться на пост президента.
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