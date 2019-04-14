Действующий президент сейчас в конференц-холле стадиона "Олимпийский"отвечает на вопросы журналистов. После этого он вернется на сцену, установленную прямо перед спорткомплексом, чтобы выступить перед своими сторонниками. Их перед "Олимпийским" собрались сотни.



Оппонент Порошенко - Владимир Зеленский - не приехал на стадион. Об этом он ранее заявлял не единожды, отмечая, что он будет проводить дебаты на стадионе, как и планировалось ранее, 19 апреля.



Штаб Порошенко заявил, что согласно закону в этот день дебаты должны проводиться в телестудии. Там Зеленского и будет ожидать действующий президент в следующую пятницу.



