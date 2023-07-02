Предвыборный крючок для избирателя - Байден проведет интернет в самые отдаленные места Америки, но в долгоиграющей перспективе

За океаном экономисты бьют тревогу: даже несмотря на то, что инфляция в США незначительно снизилась, в перспективе ее рост неизбежен. Цены на продукты растут, а американские семьи теряют доходы в годовом эквиваленте. Однако Байден подумал и решил: оснастить село интернетом, правда, в далеко маячащем будущем - лет этак через 6.

Несмотря на то, что США считается родиной интернета, далеко не все могут им пользоваться. Цены заоблачные, а сигнал нулевой. Потому и решил дедушка Джо, будто Рузвельт, который зажег лампочку в американской деревне сто лет назад, подать сигнал к предстоящим президентским выборам американскому электорату. Спасет ли Америку быстрый интернет?

О том, как Байден зажигает "лампочку Ильича" в американской провинции, пока железные дороги идут волнами, расскажет Екатерина Тихомирова.

Старина Джо бодрым шагом пустился во все тяжкие предвыборной президентской гонки. Насколько это, конечно, возможно.

Удивительно, но пока в стране идут разбирательства с пресловутым ноутбуком сынишки-Хантера, рейтинги стремительно катятся вниз, а резолюция об импичменте Байдена стала самым популярным документом на сайте Конгресса - определено направление программы Байдена по выдвижению на второй срок - Америку спасет интернет - широкополосный, в каждый дом, и чтоб скорость не как сейчас, когда стоит дорого и качает возмущение общества, а хотя бы 100 Мбит. Байденомика!

"Привет всем! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Счастливого дня широкополосной связи! Более двух лет назад президент Байден вступил в должность. И если вы вспомните то время, когда мы выходили из пандемии коронавируса. Когда пришла необходимость, большинство американцев переключились на работу из дома, расширили свой бизнес в интернете, записывались на прием к врачу, виртуально учились из дома. Но вот что десятки миллионов американцев не могли, они не могли этого сделать. Они не могли этого сделать не из-за того, где они жили, а из-за того, сколько это стоит".

А в ходе выступления снова случился казус. Старина Джо зачитал фразу "конец цитаты", которая является подсказкой для него же, что все речь закончена. Пора остановиться.





Это лучшее, что случилось с сельской Америкой с тех пор, как Закон об электрификации сельских районов в 30-40-е годы обеспечил фермы электричеством. Джо Байден, президент США

Еще, конечно, Байден обещал предоставлению инвестиции, рабочие месте и другие сладкие плюшки для работающих семей и среднего класса по всей стране, но если быть откровенными - с этой же программой старина Джо баллотировался в 2021-м. А обещать - не значит жениться.

За первый год его президентства средний американец потерял 4200 долларов годового дохода. Только в первый год потребительские цены выросли на 12,7 %. И это еще до огромных вложений в Украину из бюджета США. Теперь же заработная плата не поспевает за ростом расходов обычной американской семьи. Когда Байден вошел в Белый дом в январе 2021 года, уровень инфляции в США составлял незначительные 1,4 %. В настоящее время это примерно в три раза больше - и это после недавнего спада. Но очередной экономический прорыв анонсирован Белым домом. Байденомика… И словно Франклин Делано Рузвельт, который обеспечил электроэнергией каждый дом в Америке посредством своего Закона об электрификации сельских районов, Байден проведет интернет в самые отдаленные места Америки, но в долгоиграющей перспективе. К 2030 году за 40 миллиардов. А таких мест в США, как ни странно, много. Америка - родина интернета. 42 миллиона человек до сих пор не имеют доступа к скоростному интернету. То есть не то что смотреть фильмы на Netflix, а писать письма, загружать фотографии. Но платить за такое черепашье счастье приходится солидно.

"Мой интернет в порядке. Я много плачу за это. Это около 140 долларов в месяц".

"Я просто хочу иметь доступ к интернету у себя дома, не выходя за рамки обычных способов подключения к интернету. Это очень расстраивает".

"Мы буквально в милях, в нескольких милях от центра города. И интернет просто обрывается".

"Интернет в США - просто жесть, дичь и находится на уровне каменного века".

Что интересно. Крупнейшие интренет-провайдеры США, которые поведут интернет "случайно" и спонсоры предыдущей президентской кампании Байдена. А теперь смогут плотно освоить господряды.

И интернет, конечно, хорошо. Но, во-первых, в США множество проблем, например, инфраструктурных. Объекты не модернизировались десятки лет. Треть из всех мостов были построены более 50 лет назад и остро нуждаются в ремонте.

Американские плотины на износе.

Летом в США происходят веерные отключения электричества - ибо средний возраст электросетей около 70 лет.

Статистика говорит, что 32 % городских дорог нуждаются в ремонте. Железные дороги - страшная история на их реконструкцию, с тем бюджетом, который закладывают, потребуется 111 лет.