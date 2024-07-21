Предвыборный митинг Дональда Трампа в Пенсильвании едва не закончился трагедией. Что известно на сегодня и о чем говорят эксперты?

Если бы этого покушения не было, его следовало бы придумать. Звучит цинично, но с учетом национальных избирательных особенностей Соединенных Штатов - в самый раз.

Предвыборный митинг Дональда Трампа в Пенсильвании едва не закончился трагедией - в основного кандидата на пост президента от республиканцев стреляли. Что известно на сегодня и о чем говорят эксперты, узнаем из репортажа.