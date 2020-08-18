Предвыборный съезд демократов стартовал в США

В политическую кампанию погружается США. Там стартовал Национальный съезд Демократической партии в преддверие выборов. Собрание в Милуоки, по большей части, проходит в виртуальном режиме - из-за пандемии. Съезд продлится 4 дня. Ожидается, что именно на нем демократы официально объявят своего выдвиженца на президентские выборы. Впрочем, интриги здесь нет. Кандидатом от демократической партии выступит Джо Байден. Все его соперники уже выбыли из гонки на предыдущих этапах предвыборной кампании.





