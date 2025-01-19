Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу: сколько заложников освободят?

ХАМАС передал Израилю список заложников, которых освободят 19 января - это три женщины. Еще четверых заложников освободят в течение семи дней. Информацию подтвердили в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Израиль же в ответ выпустит на свободу 90 палестинских женщин-заключенных. Таким образом, соглашение между сторонами о прекращении огня вступили в силу. Правда, на 2 часа позже, чем изначально оговаривалось. Время тянуло палестинское движение, из-за этого по приказу Нетаньяху ЦАХАЛ не останавливал боевые действия.