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Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу: сколько заложников освободят?

ХАМАС передал Израилю список заложников, которых освободят 19 января - это три женщины. Еще четверых заложников освободят в течение семи дней. Информацию подтвердили в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Израиль же в ответ выпустит на свободу 90 палестинских женщин-заключенных. Таким образом, соглашение между сторонами о прекращении огня вступили в силу. Правда, на 2 часа позже, чем изначально оговаривалось. Время тянуло палестинское движение, из-за этого по приказу Нетаньяху ЦАХАЛ не останавливал боевые действия.

Приходили данные о новых авиаударах по сектору Газа: погибли 10 человек, более 25 - пострадали. При этом израильские военные начали выводить технику из города Рафах.

Израильсектор Газа