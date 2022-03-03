Прекращение огня, открытие гуманитарных коридоров для местных жителей и военно-технические аспекты - повестка второго раунда переговоров Москвы и Киева

Поход за миром. Начало переговоров делегаций России и Украины ожидается в Брестской области. Как известно, обсуждать стороны будут в первую очередь прекращение огня, открытие гуманитарных коридоров для местных жителей и военно-технические аспекты. Переговорный процесс планируется строго за закрытыми дверями - без участия журналистов. Ранее помощник президента России Владимир Мединский во время подхода к прессе рассказал о подготовке к встрече с украинской стороной.

Ситуация в Украине достаточно напряженная: активные бои идут в районе Харькова, Мариуполя и на подходах к Киеву. Войска России постепенно продвигаются к центральной части страны. По оценкам военных экспертов, в ближайшие дни армия России может закрыть котел - окружить подразделения армии Украины в районе Донецкой области. Руководство же южных соседей подвергается критике за нежелание эвакуировать мирное население. Нацбаты зачастую используют жилые дома, детские сады и больницы для прикрытия военной техники. По разным подсчетам, число погибших военных с обеих сторон около 3 тысяч человек. За восемь дней спецоперации из Украины выехал миллион человек.