Премьер Баварии призвал лишить молодых украинцев соцпособий

В Германии новый виток жестких политических дискуссий вокруг выплат для беженцев. Премьер-министр Баварии Маркус Зедэр потребовал полностью лишить молодых украинцев права на получение базового социального пособия.

В своих соцсетях политик заявил, что трудоспособная молодежь больше не должна сидеть на обеспечении у немецких налогоплательщиков, а обязана вернуться и защищать собственную страну.

Нагрузка на бюджет ФРГ стала критической: базовое пособие в 563 евро в месяц позволяло гражданам Украины массово избегать лагерей для беженцев и стандартных проверок.