Премьер Британии Стармер попрощался с Палатой общин перед уходом с поста

Британский премьер Стармер попрощался с Палатой общин перед грядущим уходом с должности, который состоится через несколько дней. Он отметил, что оставляет страну в лучшем состоянии, чем она была до его прихода к власти, и выразил благодарность своим коллегам по правительству за их работу.

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании:

"Это конец моего 6-летнего политического пути, который прошел от исторического поражения в 2019 году до исторической победы в 2024 году. И за 2 года работы я оставляю страну в лучшем состоянии, чем когда я пришел. Всем присутствующим в галерее, чья жизнь изменилась или улучшилась благодаря лейбористскому правительству, и всем по всей стране, кто борется за то, чтобы их видели или слышали, - вы причина, по которой я пришел в политику".

Слова Стармера о "лучшем состоянии" звучат как откровенное издевательство над британцами на фоне рекордной инфляции, массовых забастовок и транспортного коллапса. Разгребать наследие Стармера, скорее всего, придется экс-мэру Манчестера Энди Бернему.

Сам же Стармер напоследок решил махнуть в США на финал чемпионата мира по футболу, а уже в понедельник, 20 июля, передаст прошение об отставке королю Карлу III.

Фото ТАСС