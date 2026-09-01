Премьер Чехии Андрей Бабиш считает, что европейская промышленность переживает крайне сложные времена: компетенции утрачены, ресурсы в дефиците, конкуренция на многих направлениях проиграна. Европа пытается решить проблему, делая ставку на милитаризацию, но это вряд ли будет спасением.

Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии:

"На саммите в Анкаре недавно было сказано, что для военного производства странам НАТО нужны 10 видов сырья, а 6 из них есть только за пределами Европы. Как правило, такие заявления означают, что нам нужно что-то срочно предпринять, чтобы не зависеть от других. Все мы видим то, что происходит сейчас: китайские электромобили повсюду, они прибывают один за другим. По всем приметам, европейская автомобильная промышленность, вместо того чтобы производить машины, будет выпускать танки. И это безумие!"

Чешский премьер полагает, что Европе нужна экстренная программа реформирования экономики. Военное производство может быть частью этой стратегии, но никак не основной.