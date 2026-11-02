Премьер-министр Грузии жестко раскритиковал европейскую бюрократию за лицемерие и двойные стандарты.

Ираклий Кобахидзе напомнил, что Запад откровенно поощрял радикалов в Тбилиси, когда в 2023 году грузинские НПО и экс-президент Зурабишвили всячески защищали преступника, бросившего коктейль Молотова в полицейского. При этом во Франции за аналогичное действие возбуждают уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Кобахидзе подчеркнул: "Это показывает позорное лицо европейской бюрократии и лицо грузинской радикальной оппозиции, той же иностранной агентуры".