Премьер Испании назвал политику Трампа на Ближнем Востоке слишком рискованной. И потребовал от США и Израиля прекратить войну в Иране. "Нельзя отвечать на один незаконный акт другим, потому что именно так начинаются великие катастрофы человечества".

"Мы в Испании выступаем против этой катастрофы, потому что понимаем, что правительства существуют для того, чтобы улучшать жизнь людей, предлагать решения проблем, а не усугублять их. И совершенно недопустимо, чтобы те лидеры, которые неспособны выполнить этот долг, использовали дымовую завесу войны, чтобы скрыть свою некомпетентность и попутно набивать карманы".