Премьер Испании распустил парламент и назначил досрочные выборы на 29 ноября

Испанский премьер распустил парламент и назначил досрочные выборы на 29 ноября. Педро Санчес отметил, что для проведения дальнейших реформ правительству необходимо обновить и расширить поддержку граждан, а также добиться формирования в парламенте более широкого прогрессивного большинства.

Премьер признал, что часть общества испытывает недовольство, а властям не удалось реализовать все поставленные задачи, в том числе в сфере борьбы с неравенством, развития госуслуг и обеспечения доступа к жилью.