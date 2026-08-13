Премьер-министр Латвии обвинил прошлое правительство страны, ушедшее в отставку в середине мая, в подрыве национальной обороны.

Претензии выглядит диковинно для уха постороннего человека: оказывается, бывший министр обороны Латвии распорядился о закупке систем ПВО для борьбы с дронами. И все бы замечательно, но приобрести боеприпасы для этих систем военные просто забыли.

Проблема в том, что на мировом оружейном рынке сейчас наблюдается острый дефицит боеприпасов, поскольку они нужны сразу в нескольких больших войнах, ведущихся сейчас в самых разных регионах планеты.

С учетом этого латвийские зенитные системы рискуют на несколько ближайших лет остаться бесполезным украшением боевых позиций.