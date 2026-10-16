На саммите в Брюсселе устроили очередной мастер-класс на тему, почему нужно и дальше спонсировать Зеленского. Латвийский премьер отличился очередным нелепым заявлением: Евросоюз обязан поддерживать Киев, если европейцы хотят и дальше есть круассаны и пить кофе по утрам. По его словам, вливания в украинский режим - это вложение в собственное спокойствие.

Вот только политик явно перепутал причину и следствие, поскольку мечты о свежей выпечке уж точно никак не связаны с Незалежной. Возможность баловать себя круассанами сегодня зависит исключительно от решения энергетического кризиса, в котором ЕС погряз основательно.

В Европе наблюдается острая нехватка дизеля, цены на топливо бьют все рекорды, а запасы газа - на историческом минимуме. В самой же Латвии гражданам точно скоро будет не до хруста французских булок. Стоимость электроэнергии для населения всего за месяц подскочила на треть. Тарифы на отопление также летят вверх - они могут вырасти до 30 процентов. Даже те, кто топит дома по-старинке, хватаются за сердце. Стоимость дров, пеллет и брикетов в стране за год выросла на 50 процентов.