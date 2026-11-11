Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс обратился со своеобразным манифестом к согражданам в соцсети X. Глава кабинета сообщил, что госбюджет последний раз был сбалансирован 10 лет назад.

С тех пор он всегда исполнялся с все большим дефицитом. За десятилетие расходы выросли на 125 %, а доходы - лишь на 95 %.

Фактически с учетом инфляции за 18 лет рост экономики составил 7 %. Иначе говоря, он очень мал и составляет доли процента в год.

Премьер призвал латвийцев потуже затянуть пояса, поскольку в противном случае стране никак не избежать дефолта.

Политика Латвии стоит на двух китах: огромные оборонные расходы и экономическая война с Россией. С учетом этого избежать дефолта действительно будет непросто.