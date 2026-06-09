Премьер Литвы Ругинене может покинуть пост вместе со всем кабинетом министров

Глава партии "Заря Немана" заявил, что уже 10 июня в Литве начнется масштабный правительственный кризис: премьер Ругинене будто бы будет уволена, а с нею вместе и все назначенные ею на днях министры.

"Зарю Немана" недавно исключили из состава кабмина. При этом партия входила в состав коалиции: только благодаря националистам из "Зари" правительство и удалось сформировать.

Что касается Ругинене, то ее популярность низка как никогда и составляет максимум 15 %. Называют даже вероятного преемника на посту премьера - это либерал-демократ Синкявичус. Глава кабинета уже заявила, что за свое место не держится.

Если отставка состоится, то правление Ругинене окажется одним из самых бесславных в новейшей истории страны: премьер не запомнится согражданам ровным счетом ничем, кроме нескольких скандалов и ряда крупных экономических провалов.