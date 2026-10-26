Премьер-министр Британии исключил досрочные парламентские выборы в стране

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм исключил проведение всеобщих выборов в ближайшее время, пишет ТАСС.

"В ближайшее время не будет никаких выборов. Люди берут это из головы", - сказал он в интервью телеканалу ITV.

Ранее газета The i Paper сообщила, что правящая Лейбористская партия Великобритании начала подготовку к досрочным парламентским выборам.

Разговоры о возможных досрочных выборах активизировались в Королевстве на фоне резкого роста рейтинга лейбористов после прихода Бернэма на пост премьера вместо Кира Стармера.

Согласно последнему опросу общественного мнения, за Лейбористскую партию готовы проголосовать 27 % избирателей. Следом идет Консервативная партия (23 %). На третьем месте находится правопопулистская партия Reform UK (22 %).