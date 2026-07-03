Премьер-министр Молдовы сообщил о своем решении уйти в отставку

Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну сообщил об отставке. Причиной называется невозможность следовать своим принципам и убеждениям, пишет ТАСС.

Мунтяну на своей странице в одной из соцсетей написал: "Сегодня я завершаю свой мандат премьер-министра. Я принял предложение стать премьером с большой ответственностью и твердой убежденностью в том, что смогу способствовать переменам к лучшему. В момент, когда я понял, что больше не могу исполнять свой мандат в соответствии с принципами и убеждениями, которых придерживаюсь, я выбираю уйти".

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