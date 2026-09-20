Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подвергся нападению на празднике сбора винограда в городе Сексард.

Пожилой мужчина из-за личной неприязни выплеснул в лицо главе правительства бокал белого вина. Напиток попал премьер-министру на лицо и рубашку, однако он постарался не придавать этому большого значения, а обидчика увел охранник.

Впрочем, Мадьяру к таким "теплым приемам" не привыкать: в июле на вокзале Будапешта в него уже прицельно плевали. Тогда жаловаться в полицию венгерский премьер принципиально не стал, видимо, чтобы не портить статистику раскрываемости столь тяжких преступлений.