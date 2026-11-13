Премьер-министра Венгрии обвинили в домашнем насилии

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обвинен в вымогательстве и домашнем насилии по отношению к своей бывшей жене Юдит Варге, возглавлявшей в 2019-2023 годах Минюст.

Заявление об этом в Центральную главную следственную прокуратуру направила экс-депутат парламента от оппозиционной партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Илона Экеш на правах гражданина, которому стало известно о возможном преступлении, пишет ТАСС.

Согласно документу, в январе 2023 года Мадьяр без ведома своей жены тайно сделал в их доме аудиозапись состоявшегося между ними разговора. Как сообщали СМИ, Варга рассказала ему тогда о некоторых правонарушениях в правительстве Виктора Орбана. К тому времени она уже собиралась разводиться с Мадьяром, у супругов было трое детей.

"Впоследствии - с января 2023 по март 2024 года - он использовал для вымогательства эту запись, которую, по словам потерпевшей, ей так и не показали. Он неоднократно угрожал, что воспользуется данной записью, чтобы подать заявление о преступлении, добиться тюремного заключения супруги и разрушить ее жизнь, если она продолжит бракоразводный процесс или не согласится на невыгодные для нее условия раздела имущества и опеки над детьми. По словам потерпевшей, однажды он даже положил перед ней распечатанный текст заявления о совершении преступления, адресованного в Центральную главную следственную прокуратуру", - сообщила партия ФИДЕС.

Как утверждает Экеш, "в результате данных угроз потерпевшая была вынуждена отложить бракоразводный процесс и согласиться на невыгодные для себя условия, что нанесло ей финансовый ущерб". Согласно заявлению, это "систематическое давление представляло собой психологический террор и установление контроля в рамках супружеских отношений". В документе отмечается, что юридическое образование Мадьяра "является фактором, который усиливает как степень умысла, так и уровень общественной опасности его действий".

Экс-депутат попросила прокуратуру начать расследование, истребовать аудиозапись от января 2023 года, "проверить ее на предмет возможных манипуляций и оценить степень нарушения личных прав" потерпевшей.