Когда государственные институты бессильны перед энергетическим кризисом, властям Молдовы остается надеяться исключительно на погоду и небеса. Премьер страны Тофан отметился резонансным заявлением, предложив согражданам молиться для решения вполне земных проблем.

Выступая перед журналистами после дебатов, глава кабмина прямо посоветовал верующим поставить в церкви свечку за теплую зиму.

Василе Тофан, премьер-министр Молдовы:

"Пожалуй, тем из нас, кто по-прежнему ходит в церковь и ставит там свечи, стоит помолиться о двух вещах. Во-первых, о том, чтобы эта безумная война в Персидском заливе, которая коренным образом изменит ситуацию, подошла к концу. А во-вторых, о том, чтобы зима выдалась мягкой".

Совет прозвучал сразу после того, как правительство одобрило режим чрезвычайного положения на 60 дней. На фоне пустых европейских хранилищ и взлетевших на 41 % тарифов Кишинев расписался в неспособности обогреть страну без помощи высших сил и климатических чудес.