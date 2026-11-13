Премьер Нидерландов начал срочные переговоры из-за кризиса в коалиции

Правительственная коалиция в Нидерландах на грани распада. Премьер страны начал срочные переговоры с представителями партий-партнеров в попытках уберечь кабинет министров от отставки.

Камнем преткновения стал так называемый "налог на миллионеров". Правительство надеялось решить проблему бюджетного дефицита, увеличив поборы с состоятельных граждан. Однако миллионеры оказались влиятельнее министров: проект закона заблокирован, а правительство находится на грани распада.

Между тем, кабинет удалось сформировать лишь в феврале, да и то по итогам многомесячных торгов. Если правительство падет, политический кризис может затянуться в Нидерландах надолго.