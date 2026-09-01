Премьер Пакистана обозначил приоритеты пакистанского председательства в ШОС на 2026-2027 годы

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на саммите ШОС в формате "ШОС плюс" представил приоритетные направления предстоящего председательства своей страны в организации на период 2026-2027 годов.

"Во время председательства в следующем году в ШОС мы будем отдавать приоритет сферам IT и энергетики, снижению бедности", - сказал премьер-министр.



Шахбаз Шариф особо подчеркнул, что все страны должны объединить свои усилия в борьбе против терроризма, и Пакистан в этом направлении также намерен активно действовать на посту председателя ШОС.

"Мы должны всегда придерживаться наших общих целей, общих обязательств. Терроризм, сепаратизм и религиозный экстремизм - три зла. Пакистан будет всегда бороться против терроризма. Мы должны покончить с терроризмом сейчас. Для этого должны быть приняты все меры", - заявил лидер Пакистана.

Он обратил внимание, что мир находится в состоянии турбулентности, и необходимо прилагать усилия для построения открытого и справедливого мира. Шахбаз Шариф в том числе выразил обеспокоенность текущей ситуацией в регионе Персидского залива, а также вокруг сектора Газа: "Мы всегда призываем все стороны находить решение только через мирный диалог".