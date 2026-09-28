Союзники Киева с февраля 2026 года так и не смогли найти 27 млрд долларов на финансирование боевых действий, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, пишет iz.ru.

"В феврале 2026 года был "Рамштайн". И Украина задекларировала там цифры нужд для ведения конфликта - 155 млрд долларов. Так вот 27 млрд долларов входят в эти 155 млрд. Другой вопрос, что общими усилиями мы пока не нашли покрытия этих расходов", - сказал он.

Корецкий уточнил, что в 155 млрд долларов входят как прямые расходы, заложенные в государственный бюджет Украины, так и вся внешняя военная помощь от партнеров, причем она передается не денежными траншами, а напрямую в виде поставок вооружения и военной техники.

Ранее, 10 сентября, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что финансовые возможности страны исчерпаны до предела. Он призвал народных депутатов поддержать законопроекты, от принятия которых зависит предоставление финансирования со стороны Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ).

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