Премьер Японии выступила за исключение термина "вражеские государства" из Устава ООН

ООН необходимо убрать из своего устава термин "вражеские государства". Об этом заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пишет ТАСС.

В своем выступлении Такаити напомнила, что еще в 2005 году по итогам Всемирного саммита ООН была утверждена резолюция о решимости удалить упоминания о "вражеских государствах" из Устава ООН. "В соответствии с той резолюцией эти упоминания должны быть удалены", - выразила уверенность глава японского правительства. Такаити подчеркнула, что Япония гордится тем, какой за последние 70 лет вклад она внесла в дело ООН и как способствовала миру и процветанию.

Термин "вражеское государство" в Уставе ООН упоминается в статье 53. Согласно формулировке, он "относится к любому государству, которое в течение Второй мировой войны являлось врагом любого из государств, подписавших настоящий Устав".

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