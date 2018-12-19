3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Премьер Бельгии подал в отставку после распада правящей коалиции
Соответствующее заявление Шарль Мишель сделал накануне вечером на заседании парламента. Причиной такого решения послужили разногласия о поддержке Глобального договора ООН по миграции, подписанного в Марокко. Документ, к слову, уже сегодня будет официально утвержден Генассамблеей. В связи с политическим кризисом в королевстве партии на текущем заседании парламента потребовали голосования о вотуме недоверия правительству.
Впрочем, король Бельгии Филипп решение об отставке премьер-министра страны отложил. Он намерен провести консультации с ведущими партиями королевства по данному вопросу.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов