Премьер Бельгии подал в отставку после распада правящей коалиции

Соответствующее заявление Шарль Мишель сделал накануне вечером на заседании парламента. Причиной такого решения послужили разногласия о поддержке Глобального договора ООН по миграции, подписанного в Марокко. Документ, к слову, уже сегодня будет официально утвержден Генассамблеей. В связи с политическим кризисом в королевстве партии на текущем заседании парламента потребовали голосования о вотуме недоверия правительству.