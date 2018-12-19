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Премьер Бельгии подал в отставку после распада правящей коалиции

Соответствующее заявление Шарль Мишель сделал накануне вечером на заседании парламента. Причиной такого решения послужили разногласия о поддержке Глобального договора ООН по миграции, подписанного в Марокко. Документ, к слову, уже сегодня будет официально утвержден Генассамблеей. В связи с политическим кризисом в королевстве партии на текущем заседании парламента потребовали голосования о вотуме недоверия правительству.

Впрочем, король Бельгии Филипп решение об отставке премьер-министра страны отложил. Он намерен провести консультации с ведущими партиями королевства по данному вопросу.

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