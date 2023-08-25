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Премьер Эстонии оскандалилась - у ярой сторонницы антироссийских санкций нашли "связи с русскими"
В Эстонии разгорается политический скандал. У премьера страны нашли "связи с русскими". Выяснилось, что транспортная компания, частично принадлежащая супругу Каи Каллас, во время конфликта в Украине продолжила деятельность в России. Более того, она сама кредитовала (якобы из личных средств) бизнес мужа на 350 тысяч евро. С тех пор фирма заработала на российских поставках более миллиона евро.
В парламенте уже говорят о возможной отставке премьера. Однако самая ярая сторонница антироссийских санкций заявляет, что "не имела ни малейшего представления о бизнесе супруга".
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