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Премьер Франции: Соцсети без регулирования способствуют экстремизму
Во Франции заявили, чтоинтернет-площадки опасны без регулирования правительства. По мнениюпремьер-министра страны Жана Кастекса, в Сети слишком много провокаций,способных подвигнуть людей на экстремизм и даже терроризм. Современные способыкоммуникации предоставляют радикалам возможность манипулировать эмоциями людей.Считается, что именно провокации в социальных сетях и стали катализаторомнедавнего теракта под Парижем, когда от рук подростка-мусульманина погибпреподаватель.
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