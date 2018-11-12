Премьер Израиля досрочно покинул Париж из-за обострения ситуации с Палестиной

Премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху пришлось досрочно покинуть Париж из-за обострения ситуации в отношениях с Палестиной. Вчера израильские военные в ходе операции на территории сектора Газа застрелили 6 палестинцев, среди которых два командира движения ХАМАС. В ответ по ним были выпущены 17 ракет, три из которых были успешно перехвачены системами ПРО.