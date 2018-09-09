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Премьер-министр Абхазии погиб в ДТП

Вчера поздно вечером кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию. Машина, в которой находился Геннадий Гагулия, столкнулась с другим автомобилем, который выехал на встречную полосу. Виновник ДТП задержан. Водитель и охранник, находившиеся в одной машине с главой республики, уже выписаны из больницы. Гагулия трижды занимал пост премьера. Ему было 70 лет.

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