Премьер-министр Абхазии погиб в ДТП

Вчера поздно вечером кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию. Машина, в которой находился Геннадий Гагулия, столкнулась с другим автомобилем, который выехал на встречную полосу. Виновник ДТП задержан. Водитель и охранник, находившиеся в одной машине с главой республики, уже выписаны из больницы. Гагулия трижды занимал пост премьера. Ему было 70 лет.