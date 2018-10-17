Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку с поста главы правительства. Об этом он объявил в прямом эфире Общественного телевидения. Такая мера необходима для роспуска Национального собрания республики и проведения внеочередных парламентских выборов. Они назначены на первую декаду декабря. До этого срока Никол Пашинян будет исполнять обязанности премьер-министра.