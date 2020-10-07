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Премьер-министр Армении заявил, что страна готова к уступкам, чтобы снизить напряженность в Карабахе
Армянский премьер-министр Никол Пашинян сделал заявление о том, что страна готова к уступкам, чтобы снизить напряженность в Карабахе. Но условием для этого является готовность Азербайджана пойти на взаимные уступки. Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "Азербайджан никогда не отказывался от переговоров по Нагорному Карабаху, однако этот процесс не может быть односторонним". Бои на линии соприкосновения продолжаются. Ведется огонь по шести населенным пунктам. Ранее генпрокуратура Азербайджана заявила, что войска Армении предприняли попытку ракетного обстрела нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан.
Для разрешения вооруженного конфликта в Карабахе Баку не считает необходимым привлечение третьей стороны, в том числе России. Это заявил начальник управления международного военного сотрудничества Минобороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов. По его словам, азербайджанская армия успешно выполняет поставленные задачи по освобождению оккупированных территорий. Освобождены в общей сложности 14 сел.
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