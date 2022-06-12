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Премьер-министр Великобритании может столкнуться с реальной угрозой отставки
Премьер премьер-министр Великобритании вот-вот столкнется с реальной угрозой отставки. "Политики после такого не выживают", - утверждают британские СМИ после того, как премьеру удалось избежать вотума недоверия. Свыше 40 % депутатов партии Джонсона не хотят видеть его во главе консерваторов.
К Борису Джонсону накопилось слишком много вопросов: и Брексит, и непоследовательная борьба с коронавирусом плюс пьяные вечеринки на Даунинг-стрит в разгар пандемии. Контрольным выстрелом по репутации Джонсона стало активное участие Лондона в антироссийских санкциях после начала спецоперации в Украине.
Британия столкнулась с острой проблемой нехватки топлива, начались массовые увольнения водителей. А Борис все обещает Киеву щедрые поставки "более смертоносного" оружия. И возможный смертный приговор ДНР двум британским наемникам - на его совести.
Вот и неудивительны результаты последних опросов - работой Джонсона на посту премьера недовольны 68 % британцев.
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