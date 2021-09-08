Премьер-министр Чехии: Беженцам из Афганистана нет места в Европе

Для беженцев из Афганистана места в Европе нет. Такое недружелюбное заявление сделал премьер-министр Чехии. Андрей Бабиш отметил - мигрантам из этой страны необходимо помогать у них на родине. Неоднозначные высказывания поддержали словацкие и австрийские коллеги политика. Главы правительств подчеркнули, что в Евросоюзе сохраняется актуальность проблемы борьбы с нелегальной миграцией. По их мнению, если европейским странам остановить поток беженцев с Ближнего Востока не удастся, необходимо будет обратиться за помощью к Турции.