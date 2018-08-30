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Премьер-министр Чехии отметил, что его страна больше не будет принимать беженцев
Украинские мигранты спасают Европу от выходцев из Африки.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отметил, что его страна больше не будет принимать беженцев, которые переправляются в Старый Свет через Средиземное море. Причина – наплыв переселенцев из Украины. Их тоже нужно трудоустраивать и обеспечивать пособиями. В мае Министерство труда и социальных дел Чехии заявило о подготовке в стране программы, которая ускорит процесс трудоустройства украинцев. По данным опросов, только в этом году около 7 % граждан Украины планируют выехать из страны на заработки.
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