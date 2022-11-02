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Премьер-министр Дании ушла в отставку

Премьер-министр Дании ушла в отставку

Королева Дании Маргрете II приняла премьер-министра страны и лидера Социал-демократической партии страны Метте Фредериксен, которая сообщила монарху о результатах парламентских выборов и о своей отставке, пишет ТАСС.

На дебатах лидеров партий Метте Фредериксен сказала, что проинформировала Маргрете II о результатах выборов и подала заявление об отставке правительства.

Представители парламентских партий теперь проведут переговоры о формировании нового кабинета.

По итогам выборов больше всего мандатов получила Социал-демократическая партия. Скорее всего, создать кабинет будет поручено ей.

Фото: ТАСС

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