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Премьер-министр Дании ушла в отставку
Королева Дании Маргрете II приняла премьер-министра страны и лидера Социал-демократической партии страны Метте Фредериксен, которая сообщила монарху о результатах парламентских выборов и о своей отставке, пишет ТАСС.
На дебатах лидеров партий Метте Фредериксен сказала, что проинформировала Маргрете II о результатах выборов и подала заявление об отставке правительства.
Представители парламентских партий теперь проведут переговоры о формировании нового кабинета.
По итогам выборов больше всего мандатов получила Социал-демократическая партия. Скорее всего, создать кабинет будет поручено ей.
Фото: ТАСС
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