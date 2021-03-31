Премьер-министр Великобритании - в центре скандала

Скандальные подробности из жизни премьер-министра Великобритании опубликовала газета The Mirror. На страницах издания появилось откровенное интервью его бывшей подружки - американки Дженнифер Аркури. Она рассказала, как развлекалась с Борисом Джонсоном в его семейном доме, пока жена была на работе. Он тогда был мэром Лондона. В то же время фирмы, принадлежавшие подруге Джонсона, получили почти 126 тысяч фунтов стерлингов из госбюджета.



Сейчас Лондонская ассамблея проводит расследование дела.



