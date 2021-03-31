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Премьер-министр Великобритании - в центре скандала
Скандальные подробности из жизни премьер-министра Великобритании опубликовала газета The Mirror. На страницах издания появилось откровенное интервью его бывшей подружки - американки Дженнифер Аркури. Она рассказала, как развлекалась с Борисом Джонсоном в его семейном доме, пока жена была на работе. Он тогда был мэром Лондона. В то же время фирмы, принадлежавшие подруге Джонсона, получили почти 126 тысяч фунтов стерлингов из госбюджета.
Сейчас Лондонская ассамблея проводит расследование дела.
Ситуацией воспользовалась оппозиция
Заодно лейбористы требуют от премьера объяснений по поводу траты почти 2 миллиардов фунтов стерлинговиз бюджета на контракты с фирмами, владельцы которых были либо спонсорами правящей консервативной партии, либо друзьями членов Кабинета министров.
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