Премьер-министр Эстонии отказалась уходить в отставку из-за бизнеса мужа в России

Политический скандал в Эстонии набирает новые обороты. Премьер-министр отказалась уходить в отставку из-за бизнеса мужа в России. Кая Каллас заявила, что фирма "Старк Логистик" не занималась перевозкой в Россию товаров, которые находились под санкциями ЕС.

Ранее выяснилось, что транспортная компания, частично принадлежащая мужу Каллас, во время конфликта в Украине продолжила деятельность в России. Более того, она сама кредитовала якобы из личных средств бизнес мужа на 350 тысяч евро.