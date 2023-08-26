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Премьер-министр Эстонии отказалась уходить в отставку из-за бизнеса мужа в России
Политический скандал в Эстонии набирает новые обороты. Премьер-министр отказалась уходить в отставку из-за бизнеса мужа в России. Кая Каллас заявила, что фирма "Старк Логистик" не занималась перевозкой в Россию товаров, которые находились под санкциями ЕС.
Ранее выяснилось, что транспортная компания, частично принадлежащая мужу Каллас, во время конфликта в Украине продолжила деятельность в России. Более того, она сама кредитовала якобы из личных средств бизнес мужа на 350 тысяч евро.
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