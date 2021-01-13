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Премьер-министр Эстонии уходит в отставку

Премьер Эстонии уходит в отставку из-за коррупционного скандала. Юри Ратас принял такое решение на фоне предъявленных Центристской партии подозрений по уголовному делу. Партию подозревают в выдаче льготного госкредита частной строительной компании в обмен на щедрые пожертвования в партийную кассу со стороны бизнесменов.

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