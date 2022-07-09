Премьер-министр Эстонии уходит в отставку

Уход Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании не мог не повлиять на расклад сил в правительствах европейских стран. Эстонский премьер Кая Каллас сделала заявление о том, что покидает пост. Она занимала эту должность с 2021 года.



3 июня после разногласий Партии реформ и Центристской партии по одному из законопроектов она уволила всех министров-центристов. А затем уволилась по собственному желанию. Уход Каллас может быть не окончательным. Президент Эстонии может выдвинуть ее кандидатом на пост премьера уже после создания правящей коалиции, и, если законодательный орган утвердит эту кандидатуру, то Каллас представит президенту состав нового правительства.