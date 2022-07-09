3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Премьер-министр Эстонии уходит в отставку
Уход Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании не мог не повлиять на расклад сил в правительствах европейских стран. Эстонский премьер Кая Каллас сделала заявление о том, что покидает пост. Она занимала эту должность с 2021 года.
3 июня после разногласий Партии реформ и Центристской партии по одному из законопроектов она уволила всех министров-центристов. А затем уволилась по собственному желанию. Уход Каллас может быть не окончательным. Президент Эстонии может выдвинуть ее кандидатом на пост премьера уже после создания правящей коалиции, и, если законодательный орган утвердит эту кандидатуру, то Каллас представит президенту состав нового правительства.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе