Премьер-министр Франции планирует ввести мораторий на повышение налогов на бензин

Об этом сообщают источники в правительстве. Несколько часов назад стало известно, что беспорядки в Париже уже обернулись убытком в три миллиона евро. Активисты бились с полицией на улицах городов, жгли машины и требовали отставки Эммануэля Макрона. Напомним, новый налог на топливо должен был снизить количество вредных выбросов в атмосферу, тем самым послужив экологии.