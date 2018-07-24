ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Премьер-министр Греции объявил в стране трехдневный траур

Более 60 человек погибли в результате лесных пожаров в Греции. Пострадали не менее 150. Премьер-министр Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур. По данным белорусского посольства, белорусов среди пострадавших нет. В эти дни в Греции стоит 40-градусная жара, а ураганный ветер способствует распространению пожара.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все